41-Jährige bei Sturz von Pferd verletzt

Montag gegen 10.10 Uhr ritten die 41- und die 51-jährige Einheimischen jeweils auf einem Pferd auf einem Waldweg im Gemeindegebiet von Völs in das „Nasse Tal“ in Richtung Westen. Dabei ritt die 51-Jährige vor der 41-Jährigen. Bei einer Lichtung im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens lief das Pferd der Jüngeren plötzlich alleine in Richtung Lichtung. Als sich die 51-Jährige umdrehte sah diese ihre Begleiterin bereits verletzt in der Wiese liegen.