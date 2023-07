Erleben Sie Ambros & Steinbäcker live!

Ambros und Steinbäcker, zwei unverwechselbare Stimmen und musikalische Größen unserer Zeit, werden gleich zweimal die Bühnen in Niederösterreich erobern. Am 17. August treten sie im Turnierhof des Renaissanceschlosses Rosenburg auf, und am 20. August werden sie ihr Talent auf Schloss Marchegg zur Schau stellen. Beide Konzerte beginnen um 19.30 Uhr und versprechen, unvergesslich zu werden!