Gutes Zeugnis für Maßnahmen in der Innenstadt

Ein moderner Mix

Während laut WK-Studie der Einzelhandel in manchen Bezirksvororten keine Rolle mehr spielt, ist in Eisenstadt das Gegenteil der Fall. Das Angebot sei „stark und vielfältig“. „Wir haben mit viel Herzblut Aktionen gesetzt, um unsere Innenstadt nicht nur am Laufen zu halten, sondern sie zu stärken“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). „Wir setzen auf einen Mix aus Wirtschaftsförderung wie etwa den Innenstadtbonus, auf Events, Aufenthaltsqualität und Standortmanagement“, so Steiner, der donnerstags gern bei den Konzerten des Event-Sommerformats Music in the City zuhört.