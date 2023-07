Paragleiter-Abstürze in Osttirol und im Zillertal

Gleich zwei Paragleiter-Piloten wurden am Sonntag bei Unfällen in Tirol verletzt. Im Zillertal schlug ein Deutscher (40) auf einem mit Felsen durchsetzten Wiesenboden auf und in St. Jakob in Defereggen in Osttirol musste ein 30-jähriger Italiener nach dem Absturz in das Spital geflogen werden.