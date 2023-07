Hollenthon hat den schnellsten Feuerwehr-Nachwuchs

Vier Tage lang standen beim größten Jugendlager des Landes in einer großen Zeltstadt Spiel, Spaß und das Knüpfen von Freundschaften am Programm. Versorgt wurden die Burschen und Mädchen sowie ihre Betreuer von den Kochprofis des Landesfeuerwehrverbands. Diese verarbeiteten in ihrer mobilen Großküche rund 14 Tonnen Lebensmittel. Die 50. Auflage geht im kommenden Jahr in Ruprechtshofen im Bezirk Melk über die Bühne.