Elton John: Bewegender Abschied vom Publikum

„Nun ... this is it“

„Guten Abend, Stockholm! Nun ... this is it“, rief der 76-Jährige den Zehntausenden Zuschauern nach seinen ersten beiden Songs in der Stockholmer Tele2 Arena entgegen. In Anzügen mit reichlich Glitzerelementen, ebenso funkelnden Brillen, mit gewohnt kräftiger Stimme sowie flinken Fingern am Klavier nahm er seine Fans im Anschluss in der fast zweieinhalbstündigen Show mit auf eine Reise durch seine über ein halbes Jahrhundert währende Schaffenszeit.