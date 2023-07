Droht Grazer Ordnungswächtern bald ein Kahlschlag?

„Das Einsparen von 650 Stunden ist unverantwortlich und eine Gefährdung der Grazerinnen und Grazer“, schreit Stadtrat Kurt Hohensinner Alarm. Und es komme sogar noch dicker. So könnten Innenstadt-Flaneure die Damen und Herren in schwarzer Uniform zwar seltener auf ihren Patrouillen durch die Herrengasse oder über den Hauptplatz antreffen, dafür häufiger bei Kontrollen in den grünen und blauen Zonen. Denn die Mitarbeiter der Ordnungswache sollen ihren Job in Zukunft teilweise auch bei der Parkraumbewirtschaftung absolvieren dürfen.