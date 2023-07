Die reichsten Steirer besitzen 11,6 Milliarden

Viele Jahre lang führte Dietrich Mateschitz aus St. Marein im Mürztal das Ranking der reichsten Steirer an. Nach dem Tod des Red-Bull-Gründers im Oktober des Vorjahres ging sein Vermögen an seinen in Salzburg geborenen Sohn Mark über. Mit einem geschätzten Vermögenswert von 32,5 Milliarden Euro ist dieser damit der reichste Österreicher.