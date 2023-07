Sobotka: „Werden uns massiv mit KI beschäftigen“

Um bei den aktuellen Entwicklungen immer mithalten zu können, werde sich das Parlament jedenfalls intensiv mit KI und Digitalisierung beschäftigen. Sobotka hat auch Einblick in die Vorgangsweise des „Eindringlings“ gegeben, der es am Mittwoch dieser Woche bis auf die Regierungsbank im Plenarsaal des Parlaments geschafft hatte: „Der Mann hat zwar die Sicherheitskontrolle des Parlaments absolviert, beim Eintreten in den Plenarsaal wurde er aber nicht angehalten, obwohl er nur Zutritt für die Galerie hatte. Das war ein Fehler und wurde danach intensiv besprochen, um so etwas künftig zu verhindern.“