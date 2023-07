Raub mit Messer: 19-Jährige muss 3 Jahre in Haft

Eine der Angeklagten – allesamt Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 19 Jahren – wusste gar nicht, warum sie auf der Anklagebank Platz nehmen musste. „Hier wird etwas groß gemacht, was eigentlich nichts ist“, gab sie am Donnerstag beim Prozess am Salzburger Landesgericht zu Protokoll.