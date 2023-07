Schlechtes Zeugnis? Wenn Ferien stressig starten

Was ist für die Erholung für die Kinder in den Sommerferien wichtig?

Wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen in den kommenden drei Wochen die Ferien genießen können. Das brauchen sie jetzt. In der Zeit sollte man sich auch nicht damit beschäftigen müssen, dass man dann zum Beispiel auf eine Prüfung lernen muss. Deshalb ist es auch gut, sich vorher zu überlegen, wann man mit dem Lernen beginnen sollte.