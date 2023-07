Almtour hinter dem Rücken des Patscherkofels

Er verwandelt sich dann in einen Steig, die Route überquert zweimal einen Fahrweg und leitet dann nach dem knackigen Auftakt gemütlicher über dem Viggartal dahin – Blick zum Rücken vom „Kofel“ inklusive. Bald wird es ungewöhnlich: Die Strecke mündet erneut in den Fahrweg, darauf geht es weiter, der Abschnitt ist dennoch als „Profeglalm Steig“ gekennzeichnet. In einer Rechtskehre zweigen wir links auf einen anderen Fahrweg ab (erneut „Profeglalm Steig“), wenige Meter später geht es dann aber tatsächlich rechts auf einem Steig im Wald empor.