Bitteres Thiem-Aus ++ Gall krallt sich Bergtrikot

In Wimbledon müssen sich alle vier österreichische Vertreter nach der ersten Runde schon wieder verabschieden, Lukas Weißhaidinger feiert einen Jubiläumswurf und Felix Gall zeigt bei der Tour de France mit dem gepunkteten Bergtrikot auf - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 6. Juli.