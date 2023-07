Superhelden, VIP-Modesünden & Dragqueen-Debatte

Ob in strahlendem Weiß auf dem Sommernachtsball oder auf dem Roten Teppich beim „Sportalm“-Jubiläum, die Promis waren in Feier- und Tanzlaune und standen krone.tv Rede und Antwort. Zudem haben wir bei Miss und Mister Austria nachgehakt, wie es für sie war und ist, sich freizügig zu präsentieren. Außerdem: Was meint Tamara Mascara eigentlich zu der hitzigen Diskussion, ob es für Kinder förderlich oder bedenklich ist, Geschichten von Dragqueens vorgelesen zu bekommen? All das und noch viel mehr erwartet Sie in unserer Adabei Prime, präsentiert von krone.tv-Moderatorin Birgit Waldsam.