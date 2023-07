ORF: Jeder Haushalt zur Kasse gebeten ++ Cannabis

Am Mittwoch wurde das neue ORF-Gesetz mit den Stimmen der ÖVP und Grünen verabschiedet. Damit wurde die GIS durch eine neue Haushaltsabgabe ersetzt. Künftig muss jetzt jeder Haushalt zahlen. Die Koalition sah den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als zukunftsfit an, während die Opposition scharfe Kritik äußerte. Und: Der Grazer Kriminalpolizei ist ein bedeutender Erfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität gelungen. Sie hat eine serbische Bande aufgedeckt, die in Graz und Wien im großen Stil mit Cannabis angebaut und gehandelt hat - beeindruckende Mengen von rund einer Tonne pro Jahr. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Mittwoch, den 5 Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.