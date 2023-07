An Lukas Fridrikas hängt ein fettes Preisschild

Nicht billiger als Teixeira

Laut Austria-Vorstand Bernd Bösch müsste ein Verein zumindest dasselbe zahlen, was Sturm Graz im Winter für Bryan Teixeira überwiesen hat. Der Preis liegt also bei 1,2 Millionen Euro. Allerdings gibt es laut Sportkoordinator Alexander Schneider derzeit keine Anfrage. Fridrikas selbst betont, in Lustenau bleiben zu wollen. Schließlich fand er unter Trainer Markus Mader wieder in die Spur, nachdem seine Karriere in Klagenfurt einen Knacks bekam und Fridrikas sogar Selbstzweifel hegte. „Mit jedem Tor, das er schießt, wird er teurer“, weiß auch sein Trainer. Die Transferperiode ist noch lang, da kann noch viel passieren.