Lebende Fackel: Camper „löschte“ Feuer mit Benzin

In diesem Fall war es zwar kein ÖL - aber auch Benzin sollte man nichts ins Feuer gießen! Dies bekam ein Linzer auf einem Campingplatz am Kochelsee in Bayern schmerzhaft zu spüren: Ohnehin illegal, entfachte der Urlauber (21) nachts ein Lagerfeuer - mit Hilfe von Benzin, das er abgefüllt in einer Trinkflasche dabei hatte.