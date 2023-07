Webganoven knöpfen Tirolerinnen Tausende Euro ab

Über eine Internetplattform hatte eine Frau am Montag in der Vorwoche einen Arbeiter mit Gartenarbeiten beauftragt. Laut Polizei „wurden die Arbeiten vorschriftsgemäß durchgeführt und anschließend eine Rechnung per Post zugestellt“. In der Zwischenzeit verschafften sich Betrüger Zugang zu den Kundendaten der Firma. „Per E-Mail kontaktierten sie die Frau und teilten ihr geänderte Bankdaten mit.“ Die Frau überwies daraufhin den Rechnungsbetrag in fünfstelliger Höhe auf das Konto der Ganoven.