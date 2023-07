Mann in Wien rastet aus - auf Polizeiauto gespuckt

Es war gegen 11 Uhr als Polizeibeamte in der Klosterneuburger Straße in Wien-Brigittenau auf einen Mann aufmerksam wurden. Der 47-Jährige gestikulierte wild mit seinen Händen in Richtung der Einsatzkräfte und verhielt sich äußerst aggressiv. Plötzlich begann er auf die vorbeifahrenden Funkwagen zu spucken.