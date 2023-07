12-Jährige in Linz vermisst: Wo ist Vanesa?

Die 12-jährige Vanesa A. verschwand am Freitag, 30. Juni, während eines Aufenthalts in Linz. Sie hat weder Handy noch Geld dabei und dürfte irgendwo untergekommen sein. Die Schülerin könnte sich bei Freunden oder Verwandten in Linz und Umgebung oder auch in Ulrichsberg im Bezirk Rohrbach aufhalten, bzw. dort untergetaucht sein.