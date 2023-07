Schaf in Bach „gestrandet“: Von Feuerwehr gerettet

Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 19 Uhr. Zuvor hat ein Einheimischer telefonisch Alarm geschlagen. Er gab an, dass sich im Gerlosbach in der Nähe eines Hotels ein Schaf befinden würde. Mit der neuen Drehleiter rückte die Freiwillige Feuerwehr aus. Das Tier befand sich offenbar auf einer Insel am Rand des Gewässers und kam nicht mehr nach oben.