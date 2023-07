Der neue Sturm-Goalie ist schon im Anflug

Der 2,06-Meter-Hüne landet diesen Donnerstag in Graz, wird nach den medizinischen Untersuchungen im „Camp der Qualen“ der Schwarzen in Bad Waltersdorf einrücken. Andreas Schicker will den weißen Rauch freilich noch nicht bestätigen und wirft - bauernschlau wie eh und je - Nebelkerzen: „Zwei Torhüter sind noch im Rennen, diese Woche sollten wir aber alles klarmachen.“ Netter Versuch, Herr Sportchef.