Gewinnen & mit Meerjungfrau im Kino abtauchen

„Mermaids Don‘t Cry“ feierte im Oktober des Vorjahres Premiere bei den Hofer Filmtagen und lief bei der diesjährigen Diagonale. Es ist zudem das Spielfilmdebüt von Franziska Pflaum, die bisher mit Kurzfilmen wie „So schön wie du“ oder Dokumentationen wie „Virgil und Evan“ in Erscheinung getreten ist. Hauptfigur Annika arbeitet in einem alles andere als mystisch-schillernden Supermarkt, in dem es Neonlicht, Sonderangebote und unkleidsame Arbeitsuniformen gibt. Nach Dienstschluss taucht die Verkäuferin in einem Schwimmbad in eine andere Welt ein. Sobald sie unter Wasser ist, verändert sich auch die Realität, und statt Schwimmbeckenboden tut sich eine Welt voller Pflanzen, Schönheit und Geheimnisse auf.