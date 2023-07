Alpinistin (65) rutscht auf Stein aus und stürzt

Ereignet hat sich der Unfall am Samstagnachmittag. Zusammen mit einer Gruppe war die 65-Jährige am Hainzenberg auf einem Wanderweg unterwegs in Richtung Sonnalm. Auf einer Höhe von 1300 Metern rutschte die Alpinistin auf einem Stein aus und kam zu Sturz. Dabei zog sich die Urlauberin eine Sprunggelenksfraktur zu. Die Wanderkollegen setzten daraufhin einen Notruf ab.