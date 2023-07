Nachricht in die Zukunft: Zeitkapsel vergraben!

„So leben wir in der Zeitkapsel weiter“

Als Besuchermagnet entpuppte sich das „European Street Food Festival“, auch Autodrom und Kinderfahrgeschäfte sorgten für Spaß. Zum Ausklang fand die Befüllung einer Zeitkapsel mit aktuellen Dokumenten statt. Die Zeitkapsel hat eine Lebensdauer von 300 Jahren und soll der Nachwelt Aufschluss darüber geben, was in Althofen im Jahr 2023 los war.