Bier für alle! Orange Party in Spielberg gerettet

Obwohl Tag drei in Spielberg bei vielen schon sichtlich Spuren hinterlassen hat, wird auch an diesem Tag die Party langsam wieder Fahrt aufnehmen, bis sie so wie Freitagabend in ihrem Höhepunkt gipfelt: Laute (holländische) Musik etwa beim „Camping-Gelb-Partyzelt“, das Geld sitzt locker, das Publikum ist vorwiegend männlich. Zwischen der Masse tanzen leicht bekleidete Frauen in Käfigen.