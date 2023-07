Mikroplastik im Inn: Studie ist ernüchternd

Flächen von 50 mal 50 Zentimeter untersucht

Die Wissenschaftlerin untersuchte vor der Schneeschmelze (also vor dem erhöhten Wasserstand) jeweils fünf Flächen von 50 mal 50 Zentimeter am Ufer – und zwar in Kranebitten, im Stadtgebiet von Innsbruck und bei Hall. Bei der Siebung und Dichtetrennung in einer Salzlösung werden schwere Sandkörner vom leichten Material wie Plastik separiert. „Auffällig war die große Zahl von bunten Plastikfäden. Wir gehen davon aus, dass es sich um Polyester-Fasern aus Kleidung handelt“, analysiert Zocchi.