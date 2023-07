Steirer macht in 10.000 Metern Höhe Heiratsantrag

Zur Feier des Tages servierte die Austrian-Crew dem Liebespaar Champagner. „Wir gehen durch Höhen und Tiefen, aber immer gemeinsam“, so der Bräutigam in Spe. Sohn Simon (8) ahnte bereits, dass etwas Besonderes in der Luft liegt: „Ich wusste es!“, war sein Ausruf als er den Antrag miterlebte. Die Hochzeitsglocken läuteten dann in Las Vegas in derGraceland Wedding Chapel.