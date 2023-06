Transfer-Tag in Graz: Millionenmann für Sturm?

Wlodarczyk steht derzeit beim Ekstraklasa-Klub Gornik Zabrze unter Vertrag, stammt aber aus dem Nachwuchs von Legia Warschau. In Polen erzielte er neun Tore in 30 Spielen, bei Sturm soll er laut Romano als der nächste Rasmus Höjlund gesehen werden. Den „Höllenhund“ hatte Sturm für 17 Millionen (plus Boni auf 20) nach Bergamo verkauft.