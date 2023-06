Wandern für kranken Paul (1) bei Extrem-Marathon

Es ist der Start zum Abenteuer Traunsee Bergmarathon, der zu den schönsten Berg- und Ultraläufen Europas gehört. Auf der Runde rund um Österreichs tiefsten See (191m) gibt’s nur wenige Momente, in denen die Strecke keinen Blick auf den See und das umliegende malerische Panorama ermöglicht. Herrlich! Wären da nicht sieben Berge inklusive Traunstein (1576m) oder Feuerkogel (1530m), insgesamt 63 Kilometer und höllische 4500 Höhenmeter zu bewältigen. Knapp 7:40 Stunden wird alleine der Sieger benötigen! „Bei den Damen hoffen wir auf neun Stunden“, erklärt OK-Chef Martin Schimpl und ergänzt: „In der Nacht ist noch Regen prognostiziert, am Samstag sollte es trocken bleiben.“