Spritpreise: Fahren Sie mit dem Auto auf Urlaub?

Obwohl Öl deutlich billiger ist als letztes Jahr, bleibt der Sprit teuer. Dafür verantwortlich ist nicht nur der immer noch andauernde Krieg in der Ukraine sondern auch die seit Oktober in Kraft getretene CO2-Steuer. Jetzt, wo der Sommer kommt, trifft das vor allem jene Urlauber, die gerne mit dem Auto auf Urlaub fahren. Wobei man auch die Spritpreise im Ausland beachten muss. Wie geht es Ihnen damit? Fahren Sie heuer trotzdem mit dem Auto in den Urlaub?