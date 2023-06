„Boxen x Schule“: Training für nächste Schularbeit

„Mein großes Ziel als Boxfan ist, dass wir versuchen in Wien die Projekte in Bereichen Kampfsport und Selbstverteidigung zu forcieren und im Regelunterricht stattfinden lassen“, so der Vorsitzende der Bezirksvertretung Donaustadt Daniel Fleissner. „Disziplin, Koordination und Kondition sind wesentliche Faktoren, die hier gelehrt werden.“