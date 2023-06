Ex-Rapidler Strebinger wechselt in die zweite Liga

Am Rande des ersten Testspiels in Mönichkirchen gegen Otelul ließ „Falken“-Coach Abdulah Ibrakovic bereits in der Torwart-Frage aufhorchen: „Wir haben mit Richard Strebinger gesprochen und warten jetzt auf seine Antwort!“ Falken-Präsident Erwin Fuchs klärte auf: „Strebinger hat in Voitsberg ein Haus gebaut und lebt nun in der Steiermark.“