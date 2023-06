Überglückliche Alexandris ++ Grillitsch ist zurück

Die Alexandri-Schwestern sind überglücklich nach Doppel-Gold bei den European Games, Florian Grillitsch wechselt zurück an die alte Wirkungsstätte und Connor McDavid krönt sich zum MVP der NHL-Saison - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 27. Juni.