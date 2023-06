Falsche Pädophilie-Vorwürfe: Australier gelyncht

Opfer wurde während Nickerchen überfallen

Als die gewalttätigen Männer der „Freedom Fighters“ vor der Haustür standen, öffnete die Frau bereitwillig die Tür und ließ die bewaffnete Bande in das Haus, wo das spätere Opfer nach der Arbeit ein Nickerchen machte. Der Lynchmob schlug erst mit Eisenstangen auf L. ein und steckte ihn schließlich in den Kofferraum eines Wagens. Dort musste er mehrere Stunden in der sengenden Hitze verbringen.