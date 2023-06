Komponist Beat Furrer als Professor emeritiert

Vier Furrer-Werke zum Abschied

Als Komponist bleibt uns der gebürtige Schweizer hoffentlich noch lange erhalten. Wie so ein Furrer klingt, wenn ihn ein Furrer dirigiert, ließ sich im Furrer-Porträt-Konzert nun noch einmal erleben. In vier Werken, die den Zeitraum seiner Lehrtätigkeit in Graz gut umspannten, ließen sich viele Elemente seines Schaffens wiederfinden. Egal ob in der kleinen Besetzung wie im Presto für Flöte und Klavier oder dem großen Orchesterwerk mit Sopran (Burcu Melis Demiray) und Bariton (Felix Heuser) namens „La bianca notte“: Die Zeit, so zentral und unnachgiebig sie auch ist, scheint in Furrers Werken oft aufgehoben, dann wieder drängend präsent, sich beschleunigend und wieder stillstehend.