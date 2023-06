Alter Feuerwehrturm im Garten als originelle Deko

Der Mohnkuchen war „schuld“

Gemeindebürger Markus Zimmerberger (55) bekam Wind von der Demontage und beschloss spontan, dem alten Schlauchturm ein würdiges „Rentner-Dasein“ in seinem Garten zu ermöglichen: „Ich bin am Samstag beim Zwölf-Stunden-Benefizlauf in Prambachkirchen mitgelaufen, sollte als Verpflegung einen Mohnkuchen mitbringen. Ich hab’ keinen Mohn zuhause gehabt und bin deshalb zum örtlichen Lagerhaus gegangen. Gegenüber wurde gerade am Feuerwehrhaus gewerkt, ich hab mich erkundigt und erfahren, dass der alte Schlauchturm zersägt und verbannt werden soll. Ich hab’ mir gedacht, das ist doch ein schützenswertes Kulturgut und hab’ gefragt, ob ich ihn haben kann.“