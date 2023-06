„Salutschüsse für unser 300-Jahre-Jubiläum“

100 Vereine marschieren durch den Triumphbogen

Die ersten Aufzeichnungen der Prangerschützen in Elsbethen gab es bereits Anfang des 18. Jahrhunderts. Ursprünglich gegründet, um die prunkvollen Feste der Fürsterzbischöfe in der Barockzeit auszuschmücken, wurden die Schützen nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland verboten, da ihr Fundament der katholische Glaube ist. Wiedergegründet 1946 kehrten die Vereinsmitglieder zu ihrer alten Tradition zurück und marschieren seither bei Kirchenprozessionen mit Salutschüssen im Ort auf.