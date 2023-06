Jenbach: Senior erfasste Jugendliche am Schutzweg

Der Senior dürfte gegen 7.30 Uhr auf der Tratzbergerstraße an einer Kreuzung in den Bräufeldweg eingefahren sein. Dort überquerte ein 14-jähriges Mädchen aus der Ukraine die Straße über einen Schutzweg. Sie musste aufgrund der Kolonne an Fahrzeugen im Frühverkehr zwischen den Autos durchgehen.