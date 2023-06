Über Rapid: „Schon zu oft auf die Pappn geflogen“

Am Sonntag ist der Trainingsauftakt in Wien-Hütteldorf erfolgt - im neuen Trainingszentrum beim Happel-Stadion war die Stimmung gut, die Ansagen werden aber eine Tiefstapelei gerecht. „Sie sind schon zu oft auf die Pappn geflogen“, bringt es der stellvertretende Sportchef der „Kronen Zeitung“, Flo Gröger, auf den Punkt. Außerdem spricht er mit Moderator Martin Grasl unter anderem über den Rekordtransfer von Christoph Baumgartner, das bevorstehende Wimbledon-Turnier, das MotoGP-Wochenende in Assen und die doppelte Goldmedaille der Alexandri-Schwestern bei den European Games.