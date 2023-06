Mit diesem Luxus-Flieger reisen die Saudi-Kicker

Zwei Premier-League-Stars kommen

Deshalb wurde der Klub nun auch am Transfermarkt aktiv: Am Sonntagabend fixierte man den Deal mit Chelsea-Verteidiger Kalidou Koulibaly. 23 Millionen Euro überwies man an die Londoner. Erst am Freitag hatte Al-Hilal Ruben Neves von den Wolverhampton Wanderers für kolportierte 55 Millionen Euro verpflichtet. Wie die „Daily Mail“ berichtet, ist der Saudi-Klub auch an Bernardo Silva von Manchester City interessiert. Am Geld wird’s ja nicht scheitern …