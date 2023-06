Juventus-Trainer Allegri lehnt Saudi-Angebot ab

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, habe Al-Hilal Allegri mit einem Zweijahresvertrag nach Riad locken wollen. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten immer mehr europäische Fußball-Stars in der saudischen Pro-League unterschrieben. Zu zogen etwa Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und N‘golo Kante in den Wüstenstaat.