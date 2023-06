Radfahrerin kollidierte mit Grazer Straßenbahn

Notarzt, Rettung, Polizei am Montagmorgen bei den Gleisen der Straßenbahn in der Grazer Conrad von Hötzendorf-Straße. Zeugen berichten, dass eine Radfahrerin dort auf der Höhe des Finanzamtes am Boden lag, da sie zuvor mit einer „Bim“ kollidiert war, die Richtung Süden gefahren war.