Nach Wolfsrissen gehen Bauern in Offensive

Kinder nicht mehr in den Wald?

Auch Gerhard Weißenbacher spricht nach den Attacken auf Schafen von einer „sehr großen Betroffenheit“ in seiner ganzen Familie. „Die Tatsache, dass der Wolf am helllichten Tag, in der Nähe von Wohnhäusern, neben einem beliebten Wanderweg angegriffen hat, bedeutet, dass wir unserer Kinder nicht mehr so einfach in den Wald schicken wollen, um dort wie gewohnt zu spielen, zu basteln und zu bauen.“