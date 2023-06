Ein wahrer Engel in Zeiten schrecklicher Not

Cornelia Waldbauer hat nur einen Wunsch: Sie will anderen Menschen helfen. Die Ordensschwester möchte vor allem Betroffene des Ukraine-Krieges mit Lebensmitteln versorgen. Um dieses Vorhaben umzusetzen, hat sie nun auch ihr persönliches „Doppeljubiläum“ genutzt, um zu helfen. „Mir tun vor allem die Kinder so leid“, erklärt die gebürtige Marbacherin. Die ehemalige Kindergärtnerin wünscht sich zum 70. Geburtstag und 50-jähriger Ordenszugehörigkeit bei den Franziskanerinnen in Amstetten, die mit einem Festgottesdienst gefeiert wurde, Spenden für Bedürftige - und folgt dabei dem Motto: „Kaufe mehr und schenk es her!“