Altersunterschied in Beziehungen: geht das gut?

„Ich denke, es gibt Beziehungen mit großen Altersunterschieden, die einfach wunderbar und bewundernswert sind“, sagt beispielsweise Jennifer Lawrence der Deutschen Presse-Agentur anlässlich ihrer neuen Komödie „No Hard Feelings“, in der sie einen wesentlich jüngeren Mann verführen soll. Aber nicht nur im Film kann es zu großen Altersunterschieden in Beziehungen kommen. Gerüchten zufolge soll es etwa auch zwischen dem 51-jährigen Schlagerstar Michelle und ihrem um 25 Jahre jüngeren Kollegen Eric Philippi gefunkt haben. Typischer Weise kennt man sonst die umgekehrte Konstellation: Hollywood ist bekannt für Liaisonen älterer Männer mit jungen Frauen à la Hugh Hefner. Aber kann eine Beziehung mit großem Altersunterschied überhaupt funktionieren? Wie sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie schon mal jemanden gedatet, der um einiges jünger oder älter als Sie war? Was sind Ihre Argumente für oder gegen solche Beziehungskonstellationen? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!