Schicksal Tauchboot „Titan“ ++ Mordprozess-Urteil

Die ersten Untersuchungen nach dem Finden von Trümmer-Teilen des Tauchbootes „Titan“ deuten auf eine Katastrophe hin: Das U-Boot dürfte bereits kurz nach dem Abtauchen implodiert sein, so die Meinung von Experten. Und: Für ihre Rache an ihrem Ex-Mann opferte eine 38-Jährige in Villach zwei Leben. Das Urteil: Lebenslang und Einweisung in eine forensische Anstalt (nicht rechtskräftig). Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Freitag, den 23. Juni, mit Jürgen Winterleitner.