Ofner im Ilkley-Finale ++ The next LeBron James

Sebastian Ofner ist nicht zu bremsen und steht im nächsten Challenger-Finale, Christoph Baumgartner wechselt für einer Rekordablösesumme nach Leipzig und in der NBA sichern sich die San Antonio Spurs die Dienste des potenziellen Nachfolgers von LeBron James - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag,d em 23. Juni.