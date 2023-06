GAK angelte sich eine neue Waffe in der Offensive

Viel Erfahrung im Gepäck

„Daniel wird mit seiner Physis und seinem Torinstinkt wichtige Aspekte in unser Offensivspiel einbringen. Aufgrund seiner Erfahrung im In- und Ausland zähle ich auch darauf, dass er in der Kabine eine Führungsrolle übernimmt und jüngeren Spielern vor wichtigen Spielen den Weg aufzeigt," erklärt Sportdirektor Dieter Elsneg in einer Aussendung des Klubs.