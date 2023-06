„Cyberkriminalität generiert mehr Geld als Drogen“

„60 Prozent im Darknet ist legal“

Was andere niemals in ihrem Leben tun möchten, ist für Embacher quasi ein ‚daily business‘: Lösegeldverhandlungen. Embacher: „Es ist nicht so, dass man da mit einer 15-jährigen, der was im Keller sitzt verhandelt, sondern wirklich mit einer Struktur, die was wissen was sie tun.“ Ein wahres Paradies scheint auch das Darknet: Egal ob Reisepass, Drogen, Waffen oder einen Auftragsmord - im Darknet ist sogut wie alles zu haben. Was die wenigsten ahnen: „60 Prozent der Inhalte und Angebote im Darknet sind legal.“